Brabantse basisschoolleerlingen stuiten op lichaam bij bosspel

Leerlingen van een basisschool uit Vlijmen hebben maandagavond tijdens hun schoolkamp in de bossen nabij Son een lichaam gevonden. Het bleek te gaan om iemand die een eind aan zijn of haar leven had gemaakt.

"Een leerkracht heeft de kinderen weggeleid en direct 112 gebeld. De hulpdiensten hebben heel adequaat gereageerd", zegt schooldirecteur Habraken.

In totaal 29 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 uit Vlijmen waren net begonnen aan hun schoolkamp toen ze de tragische vondst deden. "Twee kinderen werden er van dichtbij mee geconfronteerd en negen leerlingen van wat verder weg", vertelt Habraken bij Omroep Brabant. Zelf was ze toen niet op het schoolkamp. "Ik ben meteen in de auto gesprongen en ernaartoe gereden. Alle lof voor de hulpverleners en voor mijn collega's, die snel en goed hebben gehandeld".

Slachtofferhulp

Direct maandagavond waren mensen van Slachtofferhulp beschikbaar. De kinderen sliepen in plaats van in het bos gewoon thuis en zijn gisterochtend met de bus weer opgehaald om het schoolkamp voort te zetten. Ook afgelopen nacht sliepen ze nog een keertje thuis.

Maar komende nacht, de laatste nacht van het kamp, overnachten ze gewoon in het bos. "Een bewuste keuze", zegt Habraken. "Om de kinderen het kamp met een fijn gevoel te laten afsluiten." Het advies van Slachtofferhulp was ook om zo snel mogelijk met de kinderen terug te gaan naar de bewuste plek in het bos. Dat is gebeurd en goed verlopen. "Om hen te laten zien dat het een veilige plek is."

Een woordvoerder van de politie bevestigt het voorval. "Onze collega's hebben samen met de begeleiders en gealarmeerd ambulancepersoneel de eerste opvang gedaan. Uiteraard waren ze erg ontdaan", zegt hij.