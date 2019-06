'Twee miljard ton smeltwater is bijzonder maar absoluut niet extreem'

Sledehonden met hun enkels in helder blauw smeltwater en dat in Groenland. Het is niet het eerste beeld dat je je voorstelt als je aan het koude land denkt.

De fotograaf van de foto, Steffen Olsen, is wetenschapper bij het Deense Meteorologisch Instituut (DMI) en was op veldwerk in Groenland, gisteren verscheen deze foto van hem en die ging de wereld over. Olsen was in het gebied om daar meteorologische instrumenten op te halen die eerder door zijn collega's op het zee-ijs waren geplaatst. Weerman en klimaatonderzoeker Peter Kuipers Munneke vertelt wat we zien op deze foto:

"De foto is genomen in de buurt van het plaatsje Qaanaaq in het noordwesten van Groenland." In samenwerking met de lokale bevolking doen onderzoekers daar metingen aan de atmosfeer boven het zee-ijs en naar de oceaanstroming onder het ijs. "Het is op dit moment relatief warm in Groenland".

Op het moment dat de foto werd genomen was het zeventien graden. Normaal gesproken hoort het in Groenland nu dertien graden kouder te zijn.

Het smeltseizoen is altijd van juni tot augustus en is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In deze maanden komen de temperaturen boven de nul graden en begint het ijs te smelten. Niet alleen het ijs in de fjorden smelt, zoals op de iconische foto, maar ook het ijs van de gletsjers op Groenland.

Smeltwater

De foto is genomen op een fjord. Er is dus geen sprake van gletsjerijs dat aan het smelten is. "Het fjord is zo'n 800 meter diep en dat is bedekt met een laag zee-ijs van ongeveer 1 meter 20."

CNN meldde gisteren dat er in een dag ruim twee miljard ton ijs is gesmolten. "Dat is in een dag gebeurd", vertelt Kuipers Munneke, "op het hoogtepunt van de 'hittegolf' van vorige week, toen de foto werd genomen. Jaarlijks smelt er ongeveer 350 miljard ton ijs; op het hoogtepunt van het smeltseizoen in juli is dat zelfs 10 miljard ton per dag. Dus die 2 miljard is bijzonder voor begin juni maar absoluut niet extreem als je de rest van het smeltseizoen bekijkt."

"Deze periode lijkt heel erg op de periode in 2012, toen was het ook warm in het land, zegt Munneke, maar de afgelopen jaren waren de smeltperiodes juist kouder dan normaal gesproken en was er dus ook minder smeltwater."

"Toch zie je op de langere termijn vaker van dit soort warme Groenlandse zomers terugkeren, zoals in 2007, 2010, 2012 en misschien straks ook 2019. En dat had je 40 jaar geleden helemaal niet," besluit hij zijn verhaal.