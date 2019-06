Mogelijk 800.000 auto's met gebreken op de Nederlandse weg

Ongeveer 800.000 teruggeroepen auto's rijden mogelijk nog altijd met gebreken op de Nederlandse weg. Dat meldt BNR Nieuwsradio op basis van RDW-cijfers.

Sinds 2012 zijn meer dan 3 miljoen auto's vanwege problemen teruggeroepen naar de garage. Maar een op de vier auto's is waarschijnlijk nooit teruggebracht voor controle of reparatie. Herstel ervan is in ieder geval niet gemeld bij de RDW.

Die auto's rijden dus mogelijk nog rond met gebreken. De mankementen kunnen groot of klein zijn: van ruitenwissers die niet goed werken tot autoruiten die kapot gaan tijdens het rijden of auto's die in brand kunnen vliegen.

Problematisch

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) vindt het problematisch dat er zoveel mensen zijn die hun auto niet laten checken. De dienst verwacht dat het aantal terugroepacties de komende jaren alleen maar zal stijgen, "omdat auto's nu eenmaal steeds ingewikkelder worden", zegt een woordvoerder.

Als mensen niet op die oproepen reageren, zullen er steeds meer auto's met gebreken rondrijden. Daarom werkt de RDW samen met de autobranche en het Ministerie van Infrastructuur aan plannen om dit te verbeteren.

Oplossen problemen niet verplicht

Autobezitters zijn nu niet verplicht actie te ondernemen als ze een brief krijgen van hun autofabrikant dat er mogelijk iets mis is met hun auto. De RAI Vereniging ziet graag dat de druk op auto-eigenaren wordt opgevoerd.

"Bijvoorbeeld dat er geen APK meer gegeven wordt als er nog een recall openstaat", zegt een woordvoerder tegen de NOS. In extreme gevallen zou de RDW, wat de branchevereniging betreft, zelfs het kentekenbewijs in moeten kunnen innemen.