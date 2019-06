14 gewonden na blikseminslag bij militaire oefening in Ossendrecht

Bij een blikseminslag op een militair oefenterrein op de Ossendrechtse heide zijn 14 jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar gewond geraakt. Een 18-jarige man raakte zwaargewond en is overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen.

De andere jongeren zijn lichtgewond geraakt en overgebracht naar een ziekenhuis voor controle.

De slachtoffers waren op het terrein in het kader van hun veva-opleiding. Dat is een vooropleiding waarmee jongeren kunnen doorstromen naar een militaire opleiding, in dit geval die van de luchtmachtbasis in Woensdrecht. Tijdens die oefening werden ze verrast door de bliksem.

"Op dit moment wordt uitgezocht met welke oefening de aspirant-militairen precies bezig waren en waarom de afweging is gemaakt om al dan niet buiten te blijven", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.