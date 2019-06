Arrestaties en huiszoekingen wegens bedreigingen bij windparken Groningen

De politie heeft vanochtend drie mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij "ernstige strafbare feiten" die zijn gepleegd rond de aanleg van twee grote windmolenparken in het noorden van het land.

Volgens de eerste berichten bij RTV Noord zijn de verdachten een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond, een 58-jarige man die in Meeden verblijft en een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen. De politie onderzoekt wat hun rol is in de zaak.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Vanochtend zijn op zes plekken woningen doorzocht in Meeden, Nieuw-Buinen, Tweede Exloërmond, Oude Pekela, Groningen en Stadskanaal. Omdat de politie veel vragen verwacht, wordt om 12.00 uur een tijdelijk politiebureau geopend in Meeden, waar buurtbewoners vragen kunnen stellen aan een wijkagent en iemand van het onderzoeksteam.

Bedreigingen, asbest en metalen pinnen

Zowel in Groningen als in het noorden van Drenthe staan twee grote windmolenparken gepland. Die leidden tot veel protest van omwonenden en ook diverse gemeenten. Dat verzet uitte zich juridisch, tot aan de Raad van State toe.

Daarnaast begonnen vanaf augustus 2016 ook verschillende actiegroepen zich op agressieve wijze te roeren. Zij bedreigden boeren die hun land beschikbaar stelden. Later verspreidden zij conservenblikken gevuld met beton en metalen pinnen op akkers, mogelijk om de machines van boeren te beschadigen. Ook werden dreigbrieven geschreven aan leveranciers van materialen voor windmolens.

In februari van dit jaar dumpten actievoerders tot twee keer toe grote hoeveelheden asbest bij een bedrijf dat betrokken is bij de aanleg van een van de twee windmolenparken.

"Asbest kan gevaarlijk zijn, ondernemers en hun families zijn emotioneel en economisch getroffen en het is onacceptabel dat mensen worden bedreigd", aldus de politie. Of en hoe de nu aangehouden verdachten verantwoordelijk zijn voor die dumping, is nog onduidelijk.