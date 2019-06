Primeur in Veghel: woonwijk voor Poolse arbeiders, maar de buren zijn tegen

Het plan voorziet in een keurig wijkje met honderd woningen, aan de rand van Veghel. Als het aan de initiatiefnemers ligt, kunnen daar vijfhonderd Polen wonen. Maar omwonenden van de naastgelegen buurtschap zijn tegen.

"Daar wonen honderd mensen. En we krijgen daar structureel vijfhonderd bij. Ik neem aan dat iedereen zich kan voorstellen dat wij dat niet prettig vinden", zegt bewoner Jack de Laat bij Omroep Brabant.

Het is voor het eerst dat er plannen zijn voor een speciale wijk voor arbeidsmigranten in Nederland. Geen overbodige luxe, vindt wethouder Jan Goijaarts in Veghel. "We kunnen niet meer zonder. De economie groeit, en we hebben de handen heel hard nodig." Alleen al in Veghel en omgeving zijn volgens hem 2.500 bedden nodig om de arbeidsmigranten op een veilige en goede manier te huisvesten.

Anderhalf jaar op een campus

De gemeente wil misstanden voorkomen. "Iedereen kent de voorbeelden wel. Mensen die in schuren worden ondergebracht of onder erbarmelijke omstandigheden moeten wonen", aldus Goijaarts.

Opvang in wat hij een campus noemt kan daar een eind aan maken. Arbeidsmigranten mogen er maximaal anderhalf jaar wonen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen land of longstayer worden, wat betekent dat ze een aanvraag doen voor reguliere woonruimte.

De honderd bewoners van buurtschap Dorshout in Veghel zien dat niet zitten. "De arbeidsmigranten die vaak tijdelijk werk doen zullen regelmatig wisselen. Op die manier hebben we de komende jaren met 7500 vreemden te maken", aldus omwonende De Laat gisteravond op een druk bezochte informatieavond van de gemeente.

Hotels en vakantieparken

Han van Horen van uitzendbureau Hobij, de initiatiefnemer van het plan, begrijpt dat de buurtschap moeite heeft met de aantallen. Maar, zegt hij: "des te groter de locatie, hoe meer voorzieningen je kunt aanbrengen. En hoe meer grip je eigenlijk hebt."

Binnenkort willen Van Horen en de gemeente opnieuw met de omwonenden praten. Van Horen hoopt op een akkoord. "Als er geen draagvlak komt voor het plan, weet ik ook niet hoe het verder moet met het huisvesten van de arbeidsmigranten", zegt hij.

De problematiek met de huisvesting van Polen (en andere arbeidsmigranten) speelt niet alleen in Veghel. In het Westland, tussen Rotterdam en Den Haag, besloot de gemeente begin dit jaar een tweede Polenhotel te bouwen. Ook daar was protest van omwonenden.

In Limburg hebben provincie en gemeenten een samenwerkingsovereenkomst gesloten met bedrijven om de huisvesting van arbeidsmigranten goed te regelen. Tegelijkertijd wonen tienduizenden mensen op vakantieparken.