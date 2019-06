Hersenziekte teistert India, ruim honderd kinderen overleden

Ruim honderd kinderen in India zijn de afgelopen weken overleden aan een hersenziekte. In de Indiase regio Bihar protesteerden ouders gisteren voor het ziekenhuis waar vele kinderen binnen een dag na diagnose stierven.

De kinderen die besmet zijn geraakt met de ziekte, werden vaak acuut ziek. Ze kregen koorts, stijve ledematen, hoofdpijn, voelden zich duizelig en konden hun geheugen verliezen. Ook kregen sommigen epileptische aanvallen. In het ergste geval raakten de kinderen in een coma en overleden ze, vaak heel snel na hun diagnose.

De hersenziekte wordt het syndroom van Encefalitis genoemd. Wat het syndroom precies veroorzaakt, is onbekend, vertelt correspondent Aletta André. "Terwijl het al decennialang slachtoffers maakt. Het zou een virus zijn, dat overgedragen wordt door muggen, of in lychees zit." Die vrucht wordt in de regio op grote schaal gegeten. "Ook de warmte is een mogelijke factor, omdat de ziekte alleen in dit seizoen voorkomt." Bihar wordt momenteel geteisterd door enorme hitte.

Duidelijk is wel dat alle slachtoffers een arme achtergrond hebben en jong zijn, vertelt André. "Hoewel alle kinderen besmet kunnen raken, zijn alle dodelijke slachtoffers onder de 10 jaar, vaak zelfs onder de 2. Een lage bloedsuikerspiegel wordt daarnaast altijd als doodsoorzaak aangewezen. Maar hoe dat komt, is onbekend."

In 2015 heeft de Indiase regering samen met UNICEF een beleidsplan tegen de ziekte opgezet, waardoor er de afgelopen jaren minder doden vielen. "Er is geen medicijn bekend, maar je kunt wel de armoede en ondervoeding aanpakken. Dus werd ouders geadviseerd: laat je kinderen niet met een lege maag naar bed gaan, geef ze schoon water en laat ze niet op de grond slapen. Ook werd er ORS en glucose uitgedeeld, tegen uitdroging."

Geen dokters

Maar dit jaar kwam de behandeling langzaam op gang. "Pas na vele dagen en tientallen doden gaf de regering toe dat het het om Encefalitis ging", vertelt André. Er zouden eerst geen dokters in de ziekenhuizen zijn geweest voor de kinderen die 's nachts binnenkwamen. "En er wordt gezegd dat er eigenlijk nog veel meer slachtoffers zijn, in afgelegen gebieden, waar mensen geen overheidsziekenhuis kunnen bereiken."

De Indiase overheid krijgt veel kritiek vanwege haar late optreden. Die ontkent vooralsnog dat er fouten zijn gemaakt, maar geeft wel 5000 euro schadevergoeding aan de ouders van een overleden kind.

Naast Bihar heeft Encefalitis zich verspreid naar enkele andere arme regio's, zoals West-Bengalen en Uttar Pradesh. Dat zijn ook de regio's met de warmste zomers. CNN meldt dat de regering van Bihar scholen heeft opgelegd om tot maandag dicht te blijven vanwege de hitte.