Jongen gewond bij explosie in schuur Soest

Bij een explosie in een schuur in Soest is gisteravond een jongen gewond geraakt. De politie zette direct na de ontploffing de wijde omgeving urenlang af. Pas toen uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie bleek dat het om een relatief licht explosief ging, werd de buurt weer toegankelijk.

De explosie in de schuur aan de Birkstraat vond rond 21.30 uur plaats. RTV Utrecht meldt dat een ongeveer 15-jarige jongen daarbij gewond raakte. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt, maar volgens een politiewoordvoerder verkeert de jongen niet in levensgevaar.

Knallen wanneer de trein komt

Omdat aanvankelijk onduidelijk was wat de explosie veroorzaakt had, rukten de hulpdiensten massaal uit en werd de weg tussen Amersfoort en Soest helemaal afgezet. Burgemeester Rob Metz liet zich voortdurend van de situatie op de hoogte stellen. Uiteindelijk stelde de Explosieven Opruimingsdienst vast dat het om een licht explosief ging, voor "industrieel gebruik".

"Toen dat eenmaal duidelijk was, kon de afzetting snel worden verwijderd", zegt een politiewoordvoerder. Explosieven voor industrieel gebruik worden bijvoorbeeld gebruikt bij werk aan het spoor. Ze worden dan vastgemaakt aan het spoor en 'knallen' wanneer er een trein aankomt. Hoe de explosieven in de schuur in Soest terecht zijn gekomen, is nog onduidelijk.