Woningbrand door blikseminslag in Cadzand, meer onweer in aantocht

In een vakantiepark in het Zeeuwse Cadzand heeft door blikseminslag korte tijd brand gewoed in een woning. Volgens de veiligheidsregio is niemand gewond geraakt.

Voor Zeeland, Zuid-Holland en Brabant geldt tijdens de ochtendspits code geel vanwege lokale onweersbuien.

Voor vanmiddag heeft het KNMI code geel afgekondigd voor het hele land. Er worden dan zware onweersbuien verwacht die gepaard kunnen gaan met hagel en windstoten tot 75 kilometer per uur.

Op Instagram en Twitter worden foto's van de onweerswolken gedeeld.