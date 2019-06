Man gewond bij woningoverval Zuid-Scharwoude

Bij een woningoverval in Zuid-Scharwoude, iets ten noorden van Alkmaar, is vanochtend vroeg een bewoner gewond geraakt. Niet lang na de overval kon de politie vijf verdachten aanhouden die in een auto onderweg waren.

De eerste melding van de overval op de vrijstaande woning kwam rond 04.30 uur, meldt NH Nieuws. Een woordvoerder van de politie bevestigt de aanhouding van de vijf mannen, maar wil nog niets zeggen over de overval zelf. Ook over de aard van de verwondingen van de bewoner, wil de politie nog niets kwijt. Wel doen agenten op dit moment uitvoerig onderzoek in en rond de woning.