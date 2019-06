Ravage door plofkraak in Amsterdam-West

Een geldautomaat op de Postjesweg in Amsterdam is afgelopen nacht het doelwit geweest van een plofkraak. Op beelden is te zien dat er veel schade is ontstaan door de explosie. De gevel van het getroffen pand op de hoek van de Columbusstraat met de Postjesweg is er deels uit geblazen. Een aangrenzende winkel zou beschadigd zijn bij de ontploffing

De plofkraak was rond half vier vannacht. Op Twitter spreken mensen van een enorme knal. Bij woningen in de straat zijn ramen gesneuveld.

De politie heeft de straat ruim afgezet. Specialisten zijn opgeroepen om de plaats delict te onderzoeken.