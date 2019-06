Trump start herverkiezingscampagne voor 2020: Keep America Great

De Amerikaanse president Trump heeft officieel bekendgemaakt dat hij volgend jaar herkiesbaar is. Dat deed hij voor duizenden aanhangers in een sporthal in Orlando, in de staat Florida. Dat Trump voor een tweede termijn gaat is geen verrassing. Kort na zijn beëdiging in 2017 kondigde hij dat al aan.

"We zijn hier maar voor één reden en dat is: Amerika heeft nog eens vier jaar president Donald Trump nodig. Tijd voor de tweede ronde", begon vicepresident Pence de bijeenkomst. "Nog vier jaar", scandeerden aanhangers in de zaal.

Zelf begon Trump zijn toespraak van ruim een uur met de klacht dat zijn regering "de afgelopen twee jaar belegerd is". Daarbij doelde hij op het onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016 van speciaal aanklager Mueller. Trump noemt dat een "illegale heksenjacht".

'Veel bereikt'

Ondanks dat onderzoek zegt hij dat hij de afgelopen 2,5 jaar meer bereikt heeft dan welke president dan ook. Daarbij verwees hij onder meer naar de groeiende Amerikaanse economie en de druk die hij zegt uit te oefenen op China.

Zoals gebruikelijk is bij campagnebijeenkomsten van Trump moest ook de aanwezige pers het ontgelden. Al vroeg in zijn speech wees hij de zaal in. "Kijk, dat is veel fake news, daarachter. Echt heel veel fake news", zei Trump. Vanuit het publiek ging boegeroep op.

Keep America Great

Naast thema's die ook centraal stonden in zijn campagne in 2016, zoals de e-mails van Hillary Clinton en de bouw van de grensmuur met Mexico, sprak Trump over de Democratische tegenkandidaten bij de verkiezingen van 2020. Zo zei hij dat de Democraten van plan zijn om het land zoals zijn aanhangers het kennen te verwoesten.

Nieuw vergeleken met Trumps toespraken in aanloop naar de verkiezingen van 2016, was het verkiezingsthema. Samen met de aanwezigen besloot hij af te stappen van de bekende Make America Great Again-slogan. Bij acclamatie kozen de aanwezigen voor Keep America Great als campagneslogan voor de presidentsverkiezingen van 2020.