Opnieuw tientallen doden bij moordpartij in Malinese dorpen

In Mali hebben gewapende mannen op motoren twee dorpen aangevallen. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 38 doden gevallen en een veelvoud aan gewonden.

De burgemeester van het getroffen dorp Yoro heeft het over 41 doden. Hij zegt dat ongeveer honderd gewapende mannen op motoren zijn dorp in reden en het vuur openden op de bevolking. Daarom zouden ze zijn doorgereden naar het nabijgelegen dorp Gangafani 2, waar ze opnieuw een bloedbad aanrichtten.

Wie er achter de aanvallen zitten, is nog onduidelijk. In Mali zijn jihadistische terreurgroepen actief. Ook zijn er vaker bloedige conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen in het land.

Etnische spanningen

De meeste slachtoffers hoorden volgens de burgemeester van Yoro tot het Dogon-volk, dat op gespannen voet leeft met de Fulani. Anderhalve week geleden vielen nog bijna honderd doden bij een geweldsuitbarsting die vermoedelijk het gevolg was van etnische spanningen tussen de Dogon en de Fulani. In maart vielen meer dan honderd doden bij een aanval op een Fulani-dorp.

De regering van president Ibrahim Boubacar Keïta wil al langer de milities ontwapenen, maar heeft grote moeite dat voor elkaar te krijgen. Dat komt doordat er veel wantrouwen is jegens de Malinese autoriteiten, waardoor dorpen zichzelf vaak laten beschermen door lokale milities.