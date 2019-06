Politie zoekt nog lichaamsdelen vermoorde Miranda Zitman

Het stoffelijk overschot van de vermoorde Miranda Zitman uit Soest is nog altijd niet compleet. De politie heeft vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht bekendgemaakt dat er nog gezocht wordt naar twee tassen waarin stoffelijke resten zitten. Die zouden zijn gedumpt in het Amsterdam-Rijnkanaal. Wie ze ziet liggen wordt opgeroepen de tassen niet aan te raken en de politie te bellen.

De 52-jarige Zitman verdween eind december en werd begin januari als vermist opgegeven. In april volgde een groot onderzoek in en rond haar woning in Soest. Daarbij werden stoffelijke resten gevonden in de tuin. Ook een romp die in januari werd aangetroffen in een koffer aan de waterkant in Amsterdam bleek van haar te zijn.

Partner aangehouden

De 56-jarige partner van Zitman zit sinds april vast. Hij heeft de politie verteld dat hij tegelijk met de koffer ook twee hockeytassen heeft achtergelaten in het Amsterdam-Rijnkanaal, in de buurt van de Zuider IJdijk in Amsterdam. Daar is ook naar gezocht, onder meer met duikers, maar zonder resultaat.

RTV Utrecht schrijft dat nabestaanden van de vrouw vurig hopen dat de tassen alsnog worden gevonden. "Het is heel naar voor ze dat er ergens nog resten van mevrouw Zitman zijn", zegt een woordvoerder van de politie.

"De familie wil haar heel graag waardig begraven. We willen mensen ook waarschuwen dat als ze die tassen ergens zien, ze er niet aan moeten zitten, maar ons meteen moeten waarschuwen."