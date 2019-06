Morsi herdacht in Nederlandse moskeeën, 'enige gekozen president Egypte'

Het is volgens voorzitter Abdelhamid Taheri van de Assoennah-moskee voor het eerst in Nederland dat er een dodengebed is voor een overledene terwijl er geen lichaam is.

Onderzoek

Volgens de Egyptische autoriteiten werd Morsi gisteren onwel tijdens een zitting in de rechtbank. Kort daarna overleed hij. De Verenigde Naties en Amnesty International willen dat de Egyptische regering onafhankelijk onderzoek laat doen naar de dood van de oud-president, maar omdat Morsi al is begraven, wordt dat lastig.

Taheri vindt dat het overlijden van Morsi in Nederland weinig media-aandacht krijgt en is daarover verbaasd. "Het leeft heel erg in de moslimgemeenschap", zegt hij. "Arabische zenders hebben het er de hele dag over, maar hier hoor je weinig."

Begraven

Morsi is vanmorgen vroeg onder zware beveiliging begraven. Alleen zijn familie en advocaat mochten daarbij zijn. Volgens Taheri laat dat zien dat de huidige machthebbers in Egypte harteloos zijn. "Er zouden heel veel mensen op zijn begrafenis zijn afgekomen. De laatste eer en afscheid is hem niet gegund. Hij is in alle stilte ergens begraven."

Morsi werd nadat hij in 2013 was afgezet gevangengezet. "Hij is niet de eerste of laatste gevangene in Egypte", zegt Taheri. "Er zijn nog duizenden mensen die onder dezelfde omstandigheden vastzitten. We willen hiermee ook de boodschap afgeven over hoe onrechtvaardig het er daar aan toe gaat met het wegkijken en zwijgen van het Westen."