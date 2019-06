Voorzichtig gejuich in grensstreek nu Duits tolplan niet doorgaat

Opluchting en blijdschap nadat het Europees Hof vandaag de Duitse plannen voor het heffen van tol van tafel veegde. Nederlandse organisaties protesteren al jaren tegen de tolheffing voor personenauto's. Toch wil bijvoorbeeld de Oldenzaalse burgemeester Welman tegenover RTV Oost nog niet spreken van een overwinning. Hij verwacht dat de Duitse regering een nieuwe poging zal ondernemen om de maut er toch door te krijgen.

"Hopelijk komt Berlijn snel tot inkeer", zegt Welman. "Het is aan ons om de politiek in Duitsland te overtuigen dat er andere inzichten zijn, waarbij de grensoverschrijdende samenwerking boven het innen van tolgeld wordt gesteld."

Grensburgemeesters voerden jaren actie

De burgemeesters van grensgemeenten hebben zich al vanaf de eerste plannen verzet tegen de invoering van de tolheffing. Samen met hun Duitse collega's togen ze bijvoorbeeld naar Berlijn om te protesteren.

"De tolheffing is slecht voor mensen die werken over de grens, maar ook voor het toerisme is het een stap achteruit", zegt burgemeester Rob Welten van Haaksbergen. Als voorzitter van het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband Euregio voerde Welten geregeld gesprekken over de tolplannen. Hij is blij met de beslissing van het hof, maar houdt net als zijn collega Welman nog een slag om te arm. "We moeten het nog even afwachten."

Op Twitter reageren ook oud-burgemeesters als Michael Sijbom (Losser) en Theo Schouten (Oldenzaal) opgelucht: