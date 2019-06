Tientallen scholieren Calvijn College moeten schoolexamens inhalen

Tientallen scholieren van het Amsterdamse Calvijn College moeten een deel van hun schoolexamen inhalen voordat de definitieve uitslag van hun eindexamen kan worden vastgesteld.

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat ze een of meerdere toetsen van het schoolexamen niet hebben gemaakt. Het gaat om vmbo-leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg.

Afgelopen woensdag bleek al dat 77 leerlingen langer in onzekerheid zouden blijven of ze geslaagd of gezakt waren, nadat de school problemen had ontdekt met de schoolexamens. Inmiddels heeft de inspectie bij 68 van hen vastgesteld dat er toetsresultaten ontbreken. Zij moeten gezamenlijk 180 toetsen inhalen, wat in de meeste gevallen neerkomt op één of twee toetsen per leerling.

Het cijfer voor een vak op het schooldiploma wordt voor de helft bepaald door het cijfer van het schoolexamen en voor de andere helft door het cijfer van het centraal examen. Schoolexamens bestaan doorgaans uit meerdere toetsen in de laatste periode van de middelbare school.

Persoonlijk herstelprogramma

Het Calvijn College begint morgen met wat het een persoonlijk herstelprogramma noemt voor de leerlingen die nog toetsen moeten inhalen. "Het herstelprogramma is erop gericht om de leerlingen zo goed en zo spoedig mogelijk de ontbrekende toetsen te laten maken en zo alsnog het examenresultaat te kunnen vaststellen."

Van alle 77 eindexamenleerlingen zal ook het centraal examen opnieuw worden nagekeken, omdat de inspectie ook daar onregelmatigheden heeft aangetroffen. Daarom moeten ook de negen leerlingen die geen schoolexamens hoeven in te halen nog een paar dagen wachten op de uitslag van het eindexamen.