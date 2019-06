Nederlandse politie zoekt getuigen van marteling Afghaanse gevangenis

De Nederlandse politie zoekt getuigen van marteling in een Afghaanse gevangenis in de jaren 80. De politie vermoedt dat verantwoordelijken voor de misdrijven nu in Nederland wonen.

De martelingen zouden hebben plaatsgevonden tussen 1982 en 1987 in de gevangenis Pol-e-Charkhi, net buiten de hoofdstad Kabul. Mensen die in die periode in het complex zijn geweest wordt vanavond in Opsporing Verzocht gevraagd om zich te melden.

De politie hoopt op verklaringen van gevangenen, medewerkers en hulpverleners die in de gevangenis zijn geweest.

Speciaal rechercheteam

Het Nederlandse onderzoek wordt verricht door het Team Internationale Misdrijven. Deze groep rechercheurs richt zich op misdrijven in het buitenland waarbij Nederlanders betrokken zijn. Het team onderzocht eerder misdrijven in onder meer Bosniƫ-Herzegovina, de Democratische Republiek Congo, Irak en Rwanda.

Getuigen zijn mogelijk huiverig om informatie te delen, zeker als zij familie in Afghanistan hebben. De politie benadrukt daarom dat er geen informatie wordt gedeeld met de Afghaanse autoriteiten. Ook praten de rechercheurs met getuigen over de risico's en of er maatregelen nodig zijn.

Massagraf

De Pol-e-Charkhi-gevangenis werd in de jaren 70 gebouwd. In 2006 vonden NAVO-militairen in de buurt een massagraf met daarin vermoedelijk 2000 lichamen. De Afghaanse overheid denkt dat ze zijn gedood tussen 1978 en 1986, in de aanloop naar en ten tijde van de bezetting van Afghanistan door de Sovjet-Unie.

Pol-e-Charkhi is nog altijd in gebruik. Met ongeveer 5000 gedetineerden is het de grootste gevangenis van Afghanistan.

De uitzending van Opsporing Verzocht begint om 20.30 uur op NPO 1.