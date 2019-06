Johnson krijgt weer meeste stemmen in strijd om opvolging premier May

De vijf overgebleven kandidaten gaan vanavond bij de BBC met elkaar in debat. Ook Boris Johnson is daarbij, waar hij zondag nog wegbleef bij een ander tv-debat.

De derde en eventueel vierde stemronde volgen morgen en overmorgen. De kandidaat met de minste stemmen en elke kandidaat die minder dan 33 stemmen krijgt, valt af.

Uiteindelijk blijven twee kandidaten over. De 160.000 leden van de Conservatieven mogen dan de beslissende stem uitbrengen over de opvolger van premier May. De uitkomst wordt naar verwachting in de week van 22 juli duidelijk.