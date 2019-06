Honden kunnen zielig kijken dankzij speciale oogspier

Amerikaanse wetenschappers hebben een speciale oogspier gevonden bij honden die de huisdieren in staat stelt om beter met mensen te kunnen communiceren. Bij wolven, de wilde voorouder van de hond, ontbreekt die spier.

Volgens de onderzoekers is het opmerkelijk om zo'n verschil in de spieropbouw te zien tussen twee soorten die zo nauw verwant zijn. Ze vermoeden dat honden hun gezichtsuitdrukking gebruiken om mensen voor hun karretje te spannen.

"Die grote oogjes en opgetrokken wenkbrauwen roepen in ons een impuls op om te beschermen, eten te geven en te verzorgen", zegt de Leidse evolutionair bioloog Maurijn van der Zee. In het radioprogramma Nieuws en Co reageerde hij op het Amerikaanse onderzoek.

"Honden hebben in de loop van de tijd geleerd om met ons om te gaan en om zo naar ons te kijken. Ze hebben dat blijkbaar ook echt ingezet om onze verzorging te triggeren of een probleem voor ze op te lossen."

De onderzoekers bekeken de spieren rond de ogen bij zes dode honden en vier dode wolven. Ook analyseerden ze videobeelden van 27 honden en negen wolven. "Dat is niet veel, de data zijn niet supersterk", nuanceert Van der Zee het onderzoek. "Maar het laat wel zien dat mensen grote invloed hebben gehad. De evolutionaire druk die mensen kunnen uitoefenen is heel sterk. Vergelijk een wild zwijn maar eens met een varken."