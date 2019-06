Korte felle brand richt flinke schade aan bij tankstation naast Schiphol

Bij een tankstation in Oude Meer, bij Schiphol, heeft vanmiddag een korte felle brand gewoed. Dat veroorzaakte een grote zwarte rookwolk. Een persoon liep lichte brandwonden aan de handen op.

De brand lijkt te zijn ontstaan in een busje, schrijft NH Nieuws. Een medewerker van het pompstation zag het gebeuren en heeft meteen op de noodknop gedrukt. Daarmee worden alle ondergrondse brandstoftanks afgesloten. Er gaat dan geen brandstof meer naar de pompen en zo wordt erger voorkomen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens de veiligheidsregio valt dat ook lastig te achterhalen, omdat het busje en de pompen volledig zijn uitgebrand. Het tankstation is voorlopig dicht. Schade-experts gaan bekijken wat er allemaal moet gebeuren om de boel weer te herstellen.