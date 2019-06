Nieuwe eenheid gaat passagiersgegevens luchtvaart controleren

Luchtvaartmaatschappijen zijn vanaf vandaag verplicht passagiersgegevens van alle vluchten naar of uit Nederland aan te leveren aan een nieuwe eenheid.

De 'Passagiersinformatie-eenheid' (Pi-NL) zal de gegevens verwerken en zo nodig doorgeven aan andere instanties, zoals de politie. De gegevens mogen vijf jaar worden bewaard. Doel van dit systeem is terrorisme en andere ernstige criminaliteit te voorkomen en op te sporen.

De Tweede en Eerste Kamer gingen dit jaar met een ruime meerderheid akkoord met een wet van minister Grapperhaus, waarin de Pi-NL en de opslag van data zijn geregeld.

Grapperhaus is ervan overtuigd dat deze nieuwe werkwijze de veiligheid dient. Volgens hem zijn er diverse waarborgen voor de privacy. "De bewaartermijn van de gegevens is beperkt, de uitwisseling met andere landen is aan strikte voorwaarden gebonden en een specifiek aangestelde functionaris houdt toezicht op de naleving." De Pi-NL is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee.