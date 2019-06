Ook vakcentrale VCP is voor het pensioenakkoord

Na de FNV en het CNV steunt ook de kleinere vakcentrale VCP het pensioenakkoord. Daarmee hebben nu alle drie de vakorganisaties die onderhandelden over de pensioenen ja gezegd tegen een nieuw pensioenstelsel.

Er was bij VCP geen referendum onder de leden, maar iedere aangesloten vakbond, zoals politievakbond ACP, pilotenvakbond VNV en De Unie, kon zeggen of ze het akkoord steunen. Het overgrote deel van de meer dan vijftig aangesloten bonden is voor en daarmee de VCP ook.

Vicevoorzitter Gerrit van de Kamp is blij met het resultaat. "Dit betekent dat binnen de VCP draagvlak is voor de ingeslagen weg. Nu ook de VCP heeft ingestemd, kan definitief een begin worden gemaakt met de uitwerking van het pensioenakkoord."

De grootste vakbond van Nederland, FNV, stemde zaterdag al in met het pensioenakkoord. Van de leden die stemden, was 76 procent voor.

Pensioenleeftijd stijgt minder hard

In het pensioenakkoord is onder meer geregeld dat de pensioenleeftijd de komende jaren minder hard stijgt. Op korte termijn zullen vooral ouderen die de komende jaren met pensioen gaan merken dat ze hierdoor sneller kunnen stoppen. En gepensioneerden hebben de komende jaren minder kans dat er gekort wordt.

Voor jongeren moet het nieuwe stelsel het vertrouwen in de houdbaarheid van de pensioenen herstellen. De doorsneepremie, waardoor jongeren in feite de pensioenen van ouderen subsidiƫren, wordt afgeschaft. Een stuurgroep moet nu gaan vaststellen hoe het akkoord in de praktijk precies uitgewerkt wordt.