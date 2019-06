Merkel bijna onwel tijdens ceremonie

Na de volksliederen leek Merkel weer hersteld. Ze wandelde probleemloos met Zelensky over de rode loper een gebouw in. Ondertussen salueerde ze nog even naar de militaire muziekkapel.

Drie glazen water

Een uur later zei ze tijdens een persconferentie dat ze kampte met uitdroging. Ze voelde zich weer snel beter nadat ze "zeker drie glazen" water had opgedronken. Merkel stond tijdens de ceremonie in Berlijn in de volle zon, waar het vandaag zo'n 30 graden is.

Volgens het Duitse persbureau DPA stond de 64-jarige Merkel in soortgelijke omstandigheden al eens eerder te trillen. Ook toen had ze te weinig gedronken. En in 2014 stelde ze een tv-interview op het laatste moment uit, omdat ze zich zwak voelde. Even later kon ze het interview alsnog doen, volgens haar woordvoerder nadat ze wat had gegeten en gedronken.