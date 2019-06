Man sticht brand in middelbare school Amsterdam

In Amsterdam heeft een man brand gesticht in een middelbare school. De medewerkers van de school konden het vuur blussen. Niemand is gewond geraakt.

Het incident vond rond 11.00 uur plaats. Bij het stichten van de brand zou de man gewond zijn geraakt aan zijn gezicht. Scholieren hebben hem zien lopen, meldt NH Nieuws.

De brandweer heeft het pand ontruimd en alle leerlingen zijn naar huis gestuurd. De rest van de dag zijn alle lessen afgeblazen.

De politie roept via Burgernet op uit te kijken naar de brandstichter. Vermoedelijk is hij er na het aansteken van de brand in geslaagd om weg te vluchten.