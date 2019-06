Defensie laat unieke Duitse bommen ontploffen op strand Bloemendaal

De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EODD) laat vandaag en morgen drie vliegtuigbommen ontploffen op het strand bij Bloemendaal. Het gaat om brisantbommen uit de Tweede Wereldoorlog van 50, 1000 en 1200 kilogram.

Bommen van dit formaat worden niet vaak uit de grond gehaald. "Zo'n een à twee keer per jaar," vertelt Kim Wijnja van de Koninklijke Landmacht. Wat deze granaten extra bijzonder maakt, is dat ze Duits zijn. Normaal gesproken gaat het bij dit formaat om Amerikaanse vliegtuigbommen. "Een Duitse bom van 1200 kilogram is uniek," zegt Wijnja.

Om de ontploffing zo klein mogelijk te houden, zal een drie meter diepe put worden gegraven. Vervolgens wordt de kuil volgestort met 4500 ton duinzand. Volgens de standaardprocedure wordt het luchtruim tijdens de vernietiging gesloten.

Dumpplek voor bommen

De bommen zijn in september in Rijsenhout gevonden. Volgens Bas Coolen, directeur van UXO Group, die zich richt op opsporing van explosieven, is dat geen verassing. "Die locatie werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt als dumpsite. Als Duitse bommenwerpers moesten landen op Schiphol maar te zwaar waren, werden de bommen daar afgeworpen." Omdat de explosieven dan niet op scherp werden gesteld, zijn ze bewaard gebleven. "De meeste zijn weer opgehaald door de Duitsers, maar een aantal is onder de grond beland," vertelt Coolen.

Hoeveel van dit soort bommen er nog in de grond liggen, is volgens de Landmacht lastig te zeggen. Brisantbommen zijn stalen vliegtuigbommen gevuld met springstof die door de explosie verscherven. Ze werden in de Tweede Wereldoorlog gebruikt, maar hoe vaak is niet bekend. "De productie in de oorlog was zo snel dat er destijds geen documentatie was over deze vliegtuigbom," vertelt Wijnja. "Of de Duitsers veel met dit soort bommen vlogen of niet, is dus speculeren."