Freek Staps nieuwe hoofdredacteur van het ANP

Freek Staps (43) wordt per 1 september de nieuwe hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Hij was in het verleden werkzaam bij NRC Handelsblad, waar hij onder meer correspondent in New York en plaatsvervangend chef van de redacties Politiek en Bestuur, en Economie was.

In het persbericht noemt Staps het "een eer om met de vakmensen van de ANP-redactie te mogen werken". Volgens ANP-directeur Martijn Bennis is Staps een "journalistiek zwaargewicht en een manager die mensen mee kan nemen".

Staps volgt Marcel van Lingen op, die inmiddels directeur journalistiek bij Talpa Network is.

Bij het ANP werken ongeveer 160 mensen in vaste dienst en zijn tientallen mensen op freelance basis actief. Het grootste persbureau van Nederland levert dagelijks berichten, foto's en radionieuwsberichten aan verschillende nieuwsredacties.