21 maanden cel voor delen beelden aanslag Christchurch

In Nieuw-Zeeland is een rechtsextremist veroordeeld tot 21 maanden cel voor het delen van beelden van de aanslagen in Christchurch. Philip Arps stuurde de beelden naar ongeveer dertig mensen en noemde ze "geweldig".

Schutter Brenton Tarrant, die in maart 51 mensen doodde in twee moskeeën, zond van de aanslagen live beelden uit op Facebook. Arps bewerkte die beelden en deelde een variant ervan, waarin de opmaak van een videospel was toegepast. Het aantal doden werd bijgehouden en er was een kruisrichtpunt ingevoegd.

De 44-jarige Arps was een bekende van de politie. Hij kreeg onder andere in 2016 800 dollar (463 euro) boete voor "aanstootgevend gedrag" omdat hij een bloederig varkenshoofd bij de Al Noor moskee in Christchurch achterliet. Die moskee was ook een doelwit tijdens de aanslagen.

Aangescherpte wetten

Het is voor het eerst dat er in Nieuw-Zeeland iemand is veroordeeld voor het verspreiden van dit soort beelden. "In het land kan je sinds kort een gevangenisstraf krijgen van maximaal veertien jaar voor dit delict, vooral ook om af te schrikken", zegt correspondent Eva Gabeler. Zij denkt dat er meer van dit soort rechtszaken zullen volgen.

"Het is op dit moment een hot topic in Nieuw-Zeeland. Ze zijn er heel druk mee bezig, de wapenwet is niet voor niets na de aanslagen zo snel aangescherpt. Ik denk dat het Openbaar Ministerie ook aanvoelt dat er vanuit de samenleving een enorme behoefte is aan vervolgingen in dit soort zaken."

Geen schuld

Brenton Tarrant moest vorige week verschijnen voor de rechter. Hij toonde weinig emotie en ontkende alle schuld. Zijn zaak gaat verder in augustus, de inhoudelijke behandeling staat gepland voor 4 mei 2020.