EU-hof verwerpt Duitse tolplannen als discriminerend

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een Duits voorstel voor het invoeren van een tolvignet voor personenauto's van tafel geveegd. Volgens het hof in Luxemburg zijn de plannen onverenigbaar met EU-wetgeving.

In 2015 stemde het Duitse parlement in met een tolheffing op autosnelwegen. Het plan kwam uit de koker van de Beierse CSU. De Europese Commissie vond het oneerlijk dat Duitse automobilisten via een verlaging van de wegenbelasting zouden worden gecompenseerd, waardoor alleen buitenlandse weggebruikers zouden betalen.

Een nieuw Duits voorstel, waarin ruimte kwam voor verschillende tarieven voor buitenlanders, kon wel op instemming rekenen van de Europese Commissie, maar niet van een aantal buurlanden.

Nederland sloot zich in 2017 aan bij de rechtszaak die Oostenrijk had aangespannen tegen het Duitse plan. Minister Van Nieuwenhuizen stelde toen dat de plannen discriminerend zijn voor niet-Duitse automobilisten. Daar is het hof het mee eens.