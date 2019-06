'Slachtoffer schietincident Amsterdam is Turks-Nederlandse bokstrainer'

De man die gisteravond is doodgeschoten op de Papaverweg in Amsterdam-Noord is thaibokstrainer Saban Berk. Hij kwam eerder in het nieuws omdat hij verward werd met de voortvluchtige Turks-Duitse vrouwenhandelaar Saban B.

Dat melden verschillende media, waaronder NH Nieuws. Waarom Berk is doodgeschoten, is niet bekend. De politie wil de identiteit van het slachtoffer niet bevestigen.

Berk werd gisteravond rond 21.20 door zijn hoofd geschoten in de buurt van het sportcentrum waar hij lesgaf. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumateam werden opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten.

De schutter is nog niet opgepakt. De vermoedelijke auto van de schutter is teruggevonden in Zaandam zonder kentekenplaten.

Vaker in het nieuws

De Turks-Nederlandse bokstrainer kwam al eerder in het nieuws. In 2014 zei hij tegen AT5 gek te worden van het feit dat hij dezelfde naam heeft als een vrouwenhandelaar. "Ik ben Saban Berk, ik ben een sportman. Ik heb helemaal niks met die shit te maken, hij is een flapdrol nummer één. En omdat ik dezelfde naam heb als hem, word ik er op aangesproken."

In 2016 verscheen Berk weer voor de camera van de Amsterdamse stadszender. Hij had er toen genoeg van dat auto's te hard reden in de straat waar hij werkte.