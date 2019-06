Lichaam Indiase illusionist gevonden

Na een zoektocht van meer dan een dag is in de Indiase rivier de Hooghly in West-Bengalen het lichaam gevonden van illusionist Chanchal Lahiri. De man kwam zondag niet meer boven water toen hij een ontsnappingstruc nadeed van boeienkoning Harry Houdini.

De 41-jarige Lahiri, ook bekend onder zijn artiestennaam Mandrake, liet zich zondag geboeid met een ketting en zes sloten afzakken in het water van de rivier. Zijn poging om zichzelf te bevrijden mislukte.

Politie en duikers begonnen meteen een zoekactie, maar het duurde een dag voor het nog steeds geboeide lichaam van de illusionist een kilometer verderop in de rivier werd gevonden. Zijn broer heeft hem inmiddels geïdentificeerd.

Lahari wilde met zijn stunt de interesse in magie laten herleven. Tegen een toeschouwer die hem vlak voor zijn stunt vroeg waarom hij zijn leven waagde voor magie, zei de illusionist "Als ik het goed doe, is het magie. Gaat het niet goed, dan wordt het tragisch".

Fouten gemaakt

Volgens de politie heeft Lahiri tijdens het uitvoeren van de act verschillende fouten gemaakt. De illusionist had wel toestemming gekregen voor de stunt, maar had hij daarbij niet vermeld dat die truc zich in het water zou afspelen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De voorzitter van de Indiase broederschap voor illusionisten zegt dat Lahiri de stunt zeker 12 keer succesvol heeft uitgevoerd. In 2013 werd hij zelfs een keer aangevallen door boze toeschouwers omdat ze dachten dat hij had vals gespeeld.

Lahari oefende volgens de voorzitter in zwembaden en rivieren. Waarom het nu mis ging is niet duidelijk. "Maar het is een hele gevaarlijke stunt. Het kan een ademhalingsprobleem zijn geweest, of problemen bij het openmaken van de sloten."