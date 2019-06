Nieuwe locatie Friese universiteit vanwege verwachte groei studenten

De Friese dependance van de Rijksuniversteit Groningen is verhuisd naar een nieuwe locatie in het centrum van Leeuwarden. Het oude beursgebouw - waar eerst de Leeuwarder bibliotheek gevestigd was - is grondig gerenoveerd en verbouwd.

De komende weken verhuizen de medewerkers en promovendi van de universiteit naar het nieuwe onderkomen. De studenten zullen het nieuwe collegejaar starten in de Beurs.

Campus Fryslân opende in september haar deuren en verwacht de komende jaren een flinke groei aan studenten. Dit jaar staan er 27 bachelorstudenten ingeschreven, de komende jaren moeten dat er ruim 1000 worden.

De faculteit richt zich op maatschappelijke en economische thema's die relevant zijn voor de regio. Op dit moment biedt de dependance één bachelor aan: Global Responsibility & Leadership. In het lesprogramma worden studenten getraind om mondiale problemen aan te pakken met behulp van lokale oplossingen.

Nieuwe opleidingen

Decaan Andrej Zwitter is ervan overtuigd dat de universiteit snel meer studenten aantrekt. Sterker nog, hij verwacht dat het eerder een probleem wordt dat de campus te snel groeit. "We willen heel graag groeien, maar niet te snel. Want dan komt de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek in gevaar", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

De faculteit gaat de komende jaren investeren in nieuwe opleidingen. De universiteit werkt daarvoor samen met onder andere hogeschool NHL/Stenden, maar ook met andere partijen in Friesland. "De opleidingen die wij bieden moeten wel echt iets met de regio te maken hebben", zegt Zwitter.