Egyptische oud-president Morsi snel begraven

De voormalige Egyptische leider Mohammed Morsi is begraven, nadat hij gisteren tijdens een proces tegen hem in de rechtszaal in elkaar was gezakt en overleed. Volgens zijn advocaat is hij begraven op een begraafplaats in Caïro, onder zware beveiliging van de Egyptische overheid.

Familieleden mochten bij de begrafenis aanwezig zijn. Volgens een zoon had de familie Morsi willen bijzetten in het familiegraf in zijn geboorteplaats ten noorden van Caïro, maar stonden de autoriteiten dat niet toe.

Een snelle begrafenis is gebruikelijk in de islamitische wereld, maar het maakt ook meteen een einde aan de mogelijkheid om de dood van Morsi goed te onderzoeken. Onder meer Amnesty International riep meteen na zijn dood op tot een "onafhankelijk, grondig en transparant" onderzoek naar de omstandigheden waaronder de oud-president is vastgehouden en naar zijn toegang tot medische zorg.

Eenzame opsluiting

Morsi werd, nadat hij in 2013 door het leger werd afgezet, vastgehouden onder slechte omstandigheden. Volgens zijn familie zat hij het grootste deel van de dag in eenzame opsluiting en sliep hij op de grond. Ook had hij diabetes, maar kreeg naar verluidt amper medicijnen. Zijn familie en mensenrechtenorganisaties vroegen daar geregeld aandacht voor.

Een directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch concludeerde gisteren op Twitter dat Morsi's dood "verschikkelijk, maar totaal voorspelbaar" was.