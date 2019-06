Sjonny W. voor de rechter voor moord op drie prostituees

De Amsterdamse rechtbank trekt vanaf vandaag drie dagen uit voor de behandeling van de zaak tegen Sjonny W. Hij wordt verdacht van moord op of betrokkenheid bij de verdwijning van drie vrouwen. De vrouwen werkten als prostituee in Amsterdam.

W. (46) werd in juni 2017 opgepakt vanwege de verdwijning van Sabrina Oosterbeek (30) in maart van dat jaar. Hij heeft toegegeven dat hij de vrouw kende, maar zegt dat hij alleen seks met haar heeft gehad. Het lichaam van de vrouw is nooit gevonden.

In het onderzoek naar de vermissing van Oosterbeek kwamen vervolgens twee nieuwe namen naar boven. Een van die namen is Mirela Mos. Deze toen 30-jarige Roemeense vrouw werd in 2004 vermoord gevonden in Amsterdam. Haar lichaam was in stukken gesneden en in vuilniszakken gestopt. Celmateriaal op die vuilniszakken leidde naar W. Hij zou in verhoren hebben toegegeven haar te hebben gekend.

Ook een dna-spoor in de zaak van de 26-jarige Monique Roossien leidde naar Sjonny W. Het lichaam van Roossien, die tippelde in Amsterdam, werd in april 2003 zwaar mishandeld en in foetushouding gevonden langs het IJmeer aan de Uitdammerdijk.

Na zijn aanhouding is W. geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. In maart van dit jaar probeerden zijn advocaten tevergeefs om W. tot aan de behandeling van zijn rechtszaak op vrije voeten te krijgen.