Vier mensen neergeschoten bij huldiging Raptors in Toronto

Tijdens de huldiging van de Raptors in Toronto zijn vier mensen neergeschoten. Zij waren, net als twee miljoen andere Canadezen, naar het centrum van de stad gekomen om te vieren dat de basketballers de titel hadden gewonnen in de Amerikaanse profcompetitie NBA.

De vier slachtoffers raakten niet levensgevaarlijk gewond. Verschillende andere mensen liepen lichte verwondingen op toen ze samen met duizenden anderen wegvluchtten van de plek waar geschoten werd.

Drie mensen zijn gearresteerd. De politie wil nog geen uitspraken doen over de vraag of er sprake is van terrorisme.