Wekdienst 18/6: Trump gaat voor herverkiezing en zaak rond dood Amerikaanse studente gaat verder

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Haga Lyceum in Amsterdam geeft een persconferentie over het kort geding dat donderdag dient tegen de Onderwijsinspectie. In een nog niet gepubliceerd rapport van de inspectie zou de school een onvoldoende krijgen.

De rechtszaak rond de dood van de Amerikaanse studente Sarah Papenheim gaat verder. Ze werd in december met 27 messteken om het leven gebracht in haar studentenflat in Rotterdam. De 23-jarige verdachte was bekend bij de geestelijke gezondheidszorg.

Amateurkunstenaars brengen hun eigen werk, geïnspireerd op het werk van Rembrandt, naar het Rijksmuseum voor een grote tentoonstelling volgende maand.

En president Trump geeft vanavond een persconferentie waarop hij officieel zal bekendmaken dat Amerikanen in 2020 weer op hem kunnen stemmen tijdens de presidentsverkiezingen.

Wat heb je gemist?

Bij het onderzoek naar het falen van de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire, moest de onderste steen boven komen. Staatssecretaris Snel (Financiën) huurde daarvoor onderzoekers in, maar zij kregen geen toegang tot essentiële informatie. Nu blijkt dat Snel zelf degene was die die onderzoeken frustreerde, melden Trouw en RTL Nieuws.

In 2014 werden honderden toeslagen voor de kinderopvang onrechtmatig stopgezet, waardoor veel ouders in de problemen kwamen. Achteraf bleek die maatregel gebaseerd op foutieve informatie.

Ander nieuws uit de nacht:

TU Eindhoven opent vacatures voorlopig alleen voor vrouwen: de komende anderhalf jaar worden vacatures voor wetenschappelijk personeel alleen opengesteld voor vrouwelijke kandidaten. De universiteit wil dat er zo een betere balans komt tussen mannen en vrouwen in de staf.

VS stuurt duizend extra militairen naar Midden-Oosten wegens spanningen Iran: de aankondiging volgt op de Iraanse waarschuwing dat het land binnenkort meer verrijkte uranium zal hebben dan is toegestaan volgens het nucleaire akkoord.

'VN maakte grote fouten bij aanpak Rohingya-crisis in Myanmar': de Verenigde Naties hebben stelselmatig fouten gemaakt in de jaren voorafgaand aan het gewelddadige optreden van het Myanmarese leger tegen de Rohingya-moslims, blijkt uit onafhankelijk intern onderzoek.