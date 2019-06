'VN maakte grote fouten bij aanpak Rohingya-crisis in Myanmar'

De Verenigde Naties hebben stelselmatig gefaald in Myanmar in de aanloop naar het hardhandige optreden van het Myanmarese leger in 2017. Dat is de conclusie van een onafhankelijk intern onderzoek in opdracht van secretaris-generaal António Guterres.

In het rapport staat dat het in de periode tussen 2010 en 2018 ontbrak aan een eenduidig plan van actie. In plaats daarvan was er onderlinge strijd tussen VN-agentschappen en wantrouwen jegens de Myanmarese overheid. Daardoor lukte het volgens de onderzoekers niet "de negatieve trend op het gebied van mensenrechten" te keren.

Door het gewelddadige optreden van het leger vluchtten twee jaar geleden zo'n 730.000 Rohingya-moslims naar buurland Bangladesh. Volgens internationale organisaties zijn duizenden mensen gedood. De VN-mensenrechtenchef noemde de operatie in 2017 een schoolvoorbeeld van etnische zuivering. Myanmar zegt dat het leger alleen reageerde op aanslagen door Rohingya-opstandelingen in de deelstaat Rakhine.

Belangrijke lessen

Volgens het rapport is er ook in de hoogste kringen van de organisatie geen duidelijke strategie met betrekking tot Myanmar. De VN maakte bijvoorbeeld geen keuze tussen stille diplomatie en het publiekelijk veroordelen van de misstanden in het Aziatische land.

De belangrijkste les is dat de verschillende onderdelen van de VN meer aangemoedigd moeten worden om samen te werken en tot een gezamenlijke strategie te komen. Secretaris-generaal Guterres zegt dat hij aan de slag gaat met de aanbevelingen.

Eind mei meldde mensenrechtenorganisatie Amnesty International dat het leger van Myanmar zich dit jaar opnieuw schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij willekeurige aanvallen in Rakhine zouden burgers zijn gedood en verwond.