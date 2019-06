Egyptische oud-president Morsi overlijdt in rechtszaal

De in 2013 afgezette president van Egypte, Mohamed Morsi, is tijdens een zitting in een proces tegen hem overleden, meldt de Egyptische staats-tv.

Morsi (67) werd in 2012 als kandidaat van de Moslimbroederschap tot president gekozen. Hij kreeg bijna 52 procent van de stemmen in de eerste vrije verkiezingen na de dictatuur van zijn voorganger Mubarak, die tientallen jaren aan de macht was.

In de periode daarna kwam hij steeds meer onder vuur te liggen, onder meer omdat economisch herstel uitbleef en Morsi per decreet dreigde te gaan regeren. Miljoenen Egyptenaren gingen de straat op om zijn aftreden te eisen. In juli 2013 werd hij door het leger aan de kant gezet.

Daarna werd Morsi tot een celstraf veroordeeld voor de moord op demonstranten, en in 2015 kreeg hij de doodstraf voor het verspreiden van staatsgeheimen, het organiseren van ontsnappingen uit gevangenissen en aanvallen op de politie. In beide zaken werd in hoger beroep geoordeeld dat het proces over moest.