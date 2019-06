Weduwnaar medisch activist Adrienne Cullen ontmoet koning, noemt hem dapper

De weduwnaar van Adrienne Cullen, kankerpatiënt en slachtoffer van een medische fout in het UMC Utrecht, kijkt met een bijzonder gevoel terug op een ontmoeting met koning Willem-Alexander. De Ierse man ontmoette de koning vorige week bij het staatsbezoek aan Ierland, waar Willem-Alexander volgens hem erkende dat het "vreselijk" was wat er met Cullen is gebeurd. "Dat was een dapper gebaar", schrijft Peter Cluskey in een stuk in The Irish Times.

De 58-jarige Cullen stierf als gevolg van uitgezaaide baarmoederhalskanker, die te laat was ontdekt in het UMCU. De vrouw streed na de te late diagnose jarenlang tegen de geslotenheid van het Utrechtse ziekenhuis. Volgens Cullen ging het ziekenhuis op een onpersoonlijke wijze met haar om als patiënte.