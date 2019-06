Leerlingen Calvijn College moeten zeker nog een dag wachten op examenuitslag

De 77 leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam die sinds woensdag op hun examenuitslag wachten, moeten zeker nog een dag langer geduld hebben. De schoolleiding heeft leerlingen en ouders daarvan op de hoogte gesteld. Waarom is onduidelijk.

Vorige week kwam naar buiten dat de examens van meerdere vakken op het Calvijn College mogelijk nooit zijn geregistreerd of zelfs gemaakt. Zo bleek dat een opdracht die voor 2,5 procent meetelt voor het eindcijfer Engels, nooit is gemaakt. Volgens de Inspectie van het Onderwijs kon de school niet voldoende bewijzen dat alle toetsen die noodzakelijk zijn voor het schoolexamen zijn afgenomen.

Daarop besloot de inspectie aanvullend onderzoek te doen. De school werd opgedragen de examens van de 77 leerlingen in kaart te brengen. Er werd gehoopt de leerlingen vandaag uitsluitsel te kunnen geven, maar de schoolleiding laat nu dus weten dat dat niet gaat gebeuren. Het is zelfs niet zeker of er morgen wel duidelijkheid komt.

'Stoom uit mijn oren'

Het is niet duidelijk waarom de leerlingen opnieuw in de wacht worden gezet. Volgens de moeder van één van hen moet de school nog extra informatie geven aan de inspectie. "Over de reden waren ze onduidelijk. Ze zeggen dat de inspectie nog dingen van ze heeft gevraagd, dus kunnen ze nog geen uitslag geven."

De leerlingen en ouders zitten daarom voorlopig nog in spanning. "Er komt nu stoom uit mijn oren", zegt de moeder. "Ze hebben het mooiste moment van mijn zoon afgenomen."

Ze vindt dat de inspectie heeft gefaald. "Ze komen altijd achteraf, net als in Maastricht vorig jaar. De kinderen doen zo hun best en dan krijgen ze hiermee te maken."

Regels niet gevolgd

Vorig jaar kwamen misstanden op het VMBO Maastricht aan het licht. De onderwijsinspectie concludeerde dat de school de regels niet had gevolgd rond het examen. De examens van 353 leerlingen werden ongeldig verklaard.

Uit een reeks rapporten bleek dat zowel de Stichting Voorgezet Onderwijs (LVO), waar VMBO Maastricht onder valt, als de onderwijsinspectie steken had laten vallen.