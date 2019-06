Overlevenden aanslag zochten hulp, maar vonden het niet

Zandvliet en Van Rosmalen zijn ervan overtuigd dat de gesprekken hielpen bij het herstel. Bij beiden gaat het inmiddels weer een stuk beter. Zo bezocht Zandvliet gisteravond nog een concert en durft Van Rosmalen weer in de metro te stappen.

"Nu denk ik niet meer elke minuut aan wat er is gebeurd, maar nog maar een keer per dag of een keer in de twee dagen", vertelt ze. "Al blijft dit een lastige periode, nu het bijna drie jaar geleden is dat we daar in Nice op de boulevard liepen tijdens onze huwelijksreis. Onze bruiloft heeft een wrange nasmaak gekregen."

Inmiddels gaat het beter met Van Rosmalen. Door haar ervaringen te delen op haar eigen website en sociale media wil ze nu graag lotgenoten helpen bij wie het minder gaat. "Ik wil ze handvatten geven en ze laten zien dat het leven ook weer beter kan worden na zo'n traumatische gebeurtenis."

Ook Zandvliet zit goed in zijn vel. "Maar ik ben wel altijd heel hard op zoek gegaan naar hulp en zorg. Dat moet wel in je zitten. Toch zullen de gedachtes aan die aanslag altijd in je blijven zitten. Het gaat niet weg. Vaak komt de grote klap pas jaren later."