Gaswinning Groningen mogelijk al snel op veilig niveau, maar met ernstige gevolgen

Mogelijk kan de gaswinning in Groningen volgend jaar al worden teruggeschroefd naar een veilig niveau. Minister Wiebes van Economische Zaken laat aanvullende maatregelen uitwerken om die extra daling te kunnen realiseren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Die maatregelen kunnen ingrijpende gevolgen hebben, waarschuwt de minister.

Vorige week liet de Gasunie al weten mogelijkheden te zien om het veilige niveau van 12 miljard kuub, waar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) al jaren op aandringt, eerder te kunnen bewerkstelligen dan in 2021. Het SodM zegt dat bij dat winningsniveau het risico op aardbevingen tot een aanvaardbaar niveau daalt.

Bedrijfssluitingen, banenverlies

Aanvullende maatregelen zijn onder meer het afkoppelen van eindverbruikers en het niet-aanvullen van de gasopslag Norg. Dat heeft gevolgen voor de leveringszekerheid, laat het ministerie weten. Zo zouden "meerdere industriƫle grootverbruikers" moeten worden afgesloten. Dat leidt ertoe dat bedrijven hun deuren moeten sluiten, mensen hun werk verliezen en dat er risico's zijn voor de elektriciteits- en voedselvoorziening.

Door geen Gronings gas meer te leveren aan niet nader aangeduide grootverbruikers kan de gaswinning volgend jaar omlaag naar 12,8 miljard kuub. Als dat nog wordt aangevuld met het besluit de gasopslag in Norg niet volledig te vullen, kan volstaan worden met de winning van 12 miljard kuub. Het niet maximaal vullen van de opslag kan ertoe leiden dat een sterk gestegen vraag naar gas op koude dagen niet kan worden opgevangen, schrijft Wiebes.

In de huidige plannen wordt voor het volgende 'gasjaar', dat loopt van oktober tot oktober, uitgegaan van de winning van 16 miljard kuub gas.

Eind juli moet de Gasunie laten weten of de extra maatregelen haalbaar zijn. Daarna moet het SodM een oordeel geven over de gevolgen voor de veiligheid. Met beide adviezen op zak komt de minister voor 1 oktober met een eindoordeel.

Motie van afkeuring

Op 4 juni diende de oppositie in de Tweede Kamer nog een motie van afkeuring in tegen Wiebes. De oppositie begreep niet waarom hij het advies van het SodM niet overneemt om snel naar 12 miljard kuub terug te gaan, en drong aan op een snellere afbouw. Maar de motie kreeg uiteindelijk geen meerderheid.

Ook vanuit de bewoners van de gaswinningsregio, die geregeld getroffen worden door aardbevingen, is de druk op Den Haag groot.