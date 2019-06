Shell krijgt 2,5 miljoen euro boete voor explosie en lek bij fabriek Moerdijk

Shell moet een boete van 2,5 miljoen euro betalen voor de explosie van een fabriek in Moerdijk in 2014 en een lek in 2015.

Volgens de rechter heeft het olie- en gasbedrijf er niet alles gedaan om de ontploffing te voorkomen. Bovendien mag Shell volgens de rechter van geluk spreken dat de ontploffing niet op een nog grotere catastrofe is uitgelopen. Toch is er volgens de rechter geen opzet in het spel, zoals het Openbaar Ministerie had gesteld. Daarvoor is Shell vrijgesproken.

Shell erkent dat de ontploffing en het lek voorkomen hadden moeten worden. "De incidenten hadden we moeten voorkomen, dat is ons helaas niet gelukt. Daar hebben we lering uitgetrokken", zegt een woordvoerder op NPO Radio 1. "We hebben gezien dat een aantal dingen in onze procesvoering onvoldoende waren en die hebben we meteen aangescherpt." Shell weet nog niet of het in hoger beroep gaat.

Lager uitgevallen

Een klein deel van de boete is opgelegd voor een lek in 2015, waarbij een giftige stof vrijkwam. De boete voor beide incidenten valt in totaal iets lager uit dan het OM een maand geleden eiste. Dat wilde dat Shell 2,4 miljoen euro betaalde voor de explosie en 250.000 euro voor het lek.

De boete is lager uitgevallen omdat het oliebedrijf meewerkte aan het onderzoek en al maatregelen heeft genomen om toekomstige ongelukken te voorkomen.

Giftige stoffen

De ontploffing in Moerdijk ontstond in een reactor van de chemische fabriek door een onverwachte reactie tussen stoffen. De trilling was tot in Utrecht te voelen en er brak een grote brand uit, schrijft Omroep Brabant. Twee mensen raakten gewond.

Zo'n 1,5 jaar daarna ontstond op hetzelfde terrein een lekkage, waardoor er maandenlang giftige stoffen in de lucht kwamen. In totaal is ongeveer 25 ton van het schadelijke gas in kleine hoeveelheden weggelekt.