Geen extra maatregelen voor schepen Golf van Oman

Schepen die uit ons land komen en naar het gebied van de Golf van Oman varen, hoeven vooralsnog geen extra maatregelen te nemen. Het veiligheidsniveau blijft- ook na de aanslagen op tankers eind vorige week -vooralsnog gelijk. Dat blijkt na overleg tussen de reders, Defensie en Buitenlandse Zaken. Er zijn nog veel vragen over wat er precies gebeurd is.

De Amerikaanse beschuldiging dat Iran achter de aanvallen zit neemt Nederland niet zomaar over. "Ik heb geen informatie over wie er achter de aanval zit" , zei minister Blok van Buitenlandse Zaken maandag vlak voor overleg met zijn EU-collega's in Luxemburg.

Ook Duitsland vindt het te vroeg voor conclusies. Veel EU-landen vinden dat de Europese Unie voorlopig achter het atoomakkoord met Iran moet blijven staan.

"Het is belangrijk om te blijven verifiëren of Iran zijn verplichtingen blijft nakomen. Zolang dit het geval is moeten wij ons er ook aan houden", aldus Blok.

Korte lijntjes

Het aantal Nederlandse schepen dat door de Golf van Oman vaart wisselt nogal. Soms komt er een paar dagen geen enkel schip, soms meerdere. De meeste vervoeren geen ruwe olie, maar eerder ladingen die met de offshore te maken hebben.

Enkele reders hadden gevraagd of schepen na de aanslagen op tankers nog wel de kant van de Perzische Golf op konden.

Maar vooralsnog zijn extra veiligheidsmaatregelen dus niet nodig, zo bleek in het gesprek tussen reders en de overheid.

Directeur Koster van de redersvereniging KVNR: "We hebben afgesproken om de lijntjes kort te houden. De situatie kan iedere twee uur anders zijn. Defensie heeft aangegeven dat er zeestrijdkrachten klaarstaan, mocht dat nodig zijn".