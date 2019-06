Handgranaat bij bedrijf in Urk, explosief onschadelijk gemaakt

Bij een bedrijf in Urk is vanochtend vroeg een handgranaat aangetroffen. Het explosief hing in een plastic tas aan de deur.

De politie werd rond 02.00 uur gealarmeerd. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de handgranaat weggehaald en onschadelijk gemaakt. Rond 06.30 uur werd de afzetting rond het gebouw opgeheven.

Het bedrijf in Urk maakt dierensnacks van gedroogde vis. Eigenaar Gert Bakker is geschrokken. Hij heeft voor zover hij weet geen vijanden. "Ik ben vroeger geen lieverdje geweest, maar dat heb ik allemaal opgelost. Die periode ligt al zes jaar achter me", zegt hij tegen Omroep Flevoland.