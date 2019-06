Bedrijf in Middelbeers gaat in vlammen op, veel rook in omgeving

Op een industrieterrein in Middelbeers is een bedrijfspand in de as gelegd na een uitslaande brand. Vanwege de vele rook werd in de omgeving een NL-alert verstuurd.

De brandweer was met meerdere eenheden uitgerukt. De woning naast het bedrijfspand werd uit voorzorg nat gehouden en het industrieterrein afgesloten.

Ook een nabijgelegen sportschool werd uit voorzorg ontruimd. Een ooggetuige zei tegen Omroep Brabant dat het hele gebouw "in no-time in lichterlaaie" stond.

In het getroffen pand zit een bedrijf in geveltechniek. Er zijn geen gewonden gevallen.