Turkije beleeft 'historisch' live tv-debat voor het eerst in 17 jaar

Stille straten in Turkije gisteravond. Voor het eerst in 17 jaar was er live op tv een debat tussen twee politici. En hoewel het inhoudelijk vooral relevant was voor Istanbul (het debat ging over de herverkiezing van de burgemeester in die stad), zat heel het land aan de buis gekluisterd.

Ekrem Imamoglu van oppositiepartij CHP, die op 31 maart de verkiezingen in Istanbul won, debatteerde drie uur lang met Binali Yildirim van regeringspartij AKP, die nipt had verloren. Omdat de AKP de uitslag toen niet accepteerde en de Kiesraad dat bezwaar honoreerde, zijn er zondag opnieuw verkiezingen.

Volgens correspondent Lucas Waagmeester was het een debat tussen twee titanen. "Yildrim is al 20 jaar de rechterhand van Erdogan en Imamoglu wordt gezien als de hoop van de oppositie", zei Waagmeester in het NOS Radio 1 Journaal.