'Politie investeerde tonnen in achterhaalde 112-app'

De politie heeft tonnen verspild aan de ontwikkeling van een nieuwe app die achterhaald was. Dat blijkt uit stukken die RTL Nieuws heeft opgevraagd. De app zou hulpdiensten helpen bij het vaststellen van de locatie van iemand in nood.

De app had in 2017 gelanceerd moeten worden, maar dat werd meerdere keren uitgesteld. Uiteindelijk bleek de belangrijkste functie, de locatiebepaling, achterhaald. In totaal werd er 400.000 euro betaald.

Nieuwe techniek

Het initiatief kwam van het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie, dat op dat moment op de hoogte was van de andere nieuwe techniek: Advanced Mobile Location (AML), waarbij de locatie van de beller in nood automatisch wordt meegestuurd naar de meldkamer.

Ook de politie was op de hoogte van deze techniek, maar koos er samen met het ministerie voor de eigen plannen door te zetten, tegen het advies in van onderzoeksbureau TNO dat toentertijd de lancering van de app afraadde.

Het adviesrapport werd genegeerd en er werd een delegatie gestuurd naar Finland, waar de politie al langere tijd met een 112-app werkte.

Free publicity

De Nederlanders kochten het ontwerp van die app voor een bedrag van 50.000 euro. Door "free publicity te genereren in Hart van Nederland/EditieNL" zou de app in de spotlights moeten komen, zag RTL Nieuws.

Maar zover kwam het dus niet. De bouw die in 2017 had moeten beginnen, begon uiteindelijk een jaar later pas. In die periode kondigde minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus ineens aan dat hij, tegen alle eerdere beslissingen in, toch prioriteit zou geven aan de invoering van AML, de locatietechniek zonder app.

Volgens RTL Nieuws erkent de politie dat de locatiefunctie van de 112-app overbodig is, maar wordt er gekeken naar nieuwe functionaliteiten zoals een chatfunctie in al dan niet een nieuwe app.