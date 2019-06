Belgische politie en familie vermiste backpacker vragen hulp WhatsApp

De vader van de vermiste Belgische backpacker Théo Hayez heeft samen met de Australische politie een oproep gedaan aan WhatsApp. Ze willen toegang tot de laatste berichten van de jongen, in de hoop dat die het onderzoek naar zijn verdwijning helpen.

De 18-jarige Hayez wordt sinds 31 mei vermist in Australië en de politie heeft weinig aanknopingspunten. Wel is te zien op camerabeelden uit de nacht dat hij verdween dat hij bezig was met zijn smartphone. Om die reden wil de politie weten wat hij toen deed.

"We weten dat Théo toen WhatsApp gebruikte. We hebben begrip voor jullie privacybeleid. Maar dit gaat om hulp verlenen aan een persoon in groot gevaar", zei de vader van Hayez op een persconferentie in Australië. "Het is cruciaal dat de onderzoekers toegang krijgen tot zijn account en dat zonder vertraging. Elke minuut telt!"

Het is maar de vraag of WhatsApp zou kunnen helpen, zegt NOS-techredacteur Nando Kasteleijn. Berichten in WhatsApp zijn namelijk versleuteld met end-to-end encryptie, wat het onmogelijk maakt om berichten terug te lezen. "De politie kan wel een verzoek om informatie indienen bij WhatsApp, maar het is de vraag welke andere gegevens ze dan krijgen en hoe nuttig dat is voor de zoektocht", zegt Kasteleijn. "Ik denk dat de politie meer heeft aan gegevens van telecomproviders zoals zijn laatst bekende locatie."

Theo Hayez werd voor het laatste gezien in een nachtclub in Byron Bay in Nieuw-Zuid-Wales in het uiterste oosten van Australië. Hij was een half jaar aan het backpacken in het land. Het hostel waar hij verbleef sloeg alarm toen hij maar niet uitcheckte.