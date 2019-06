Wekdienst 17/6: inspectie praat over examenuitslag en koning krijgt kousenband

En dan nog even dit:

In Florida hebben meer dan 600 duikers een stuk oceaanbodem schoongemaakt. Daarmee vestigden ze een wereldrecord. De duikers kwamen met kilo's afval naar boven.

Het vorige record was in 2015 gevestigd in Egypte. Daar maakten 614 duikers een deel van de Rode Zee schoon. In Florida ging het om 633 duikers.